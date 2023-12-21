В Киеве российский дрон влетел прямо в жилой дом: все подробности

Пока неизвестно о пострадавших

Во время воздушной тревоги в Киеве вечером 21 декабря один из российских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом. По другой версии, это были обломки русского БПЛА.

Об этом первым сообщил блоггер Сергей Наумович. Информацию о попадании также предоставила КМВА и подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным блоггера, БПЛА попал в жилой дом в районе Севастопольской площади. В то же время в КМВА подтвердили попадание в Соломенском районе, но сообщили, что это был не "шахед", а обломки от сбитого дрона.

Также о попадании написал непосредственно мэр города. По его словам, на место террористической атаки россиян уже уехали.

"Попадание в жилой дом в Соломенском районе. Пылает на верхних этажах. Экстренные службы на месте", — написал Кличко.

"Телеграф" сообщал о том, что ранее Киев оказался под ракетным ударом. В нескольких районах столицы возникли пожары. В результате происшествия пострадали 53 человека, из них 6 детей. Ликвидацией последствий ночного удара по Киеву занимались все экстренные службы города.