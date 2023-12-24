"Путін не задовольниться шматком України": у ЄС зробили тривожний прогноз по війні

Борель закликав до більш активної підтримки України

Президент Росії Володимир Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом. Він хоче вести війну до "перемоги".

Про це заявив топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. У зв’язку з цим урядовець закликав до більш активної підтримки України. За його словами, в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу, тому треба звернути увагу на небезпеку, яка "виходить від великої держави" і яка загрожує європейській демократії.

"Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги.

Успіх [Росії] залежить від залучення на поле бою якомога більшої кількості людей.

…І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – додав Боррель.

Боррель наголошує, що російський президент не може задовольнитись "шматком України" і дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", — сказав він і додав "Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Fitch зробив тривожний прогноз щодо війни в Україні.