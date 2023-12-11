"Україна поки що має перевагу, але...": Fitch зробив тривожний прогноз по війні

Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу

Міжнародні аналітики вважають, що війна в Україні не закінчиться у 2024-му році. На даний момент відсутні будь-які політично обґрунтовані поступки, які могли б призвести до цього.

Такий прогноз зробила Міжнародна агенція Fitch Ratings. Там також зазначається, що масштаб війни навряд чи зменшиться.

"На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому центральному сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на думку аналітиків, наразі відсутні політично обґрунтовані поступки, які могли б призвести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до затяжного конфлікту.

"У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо на деяку форму врегулювання, але вважаємо "заморожений конфлікт" більш вірогідним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період", — йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ганна Маляр дала невтішний прогноз щодо тривалості війни в Україні.