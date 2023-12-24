Playboy Україна Україна розмістили на обкладинці волонтерку Дану Ярову і випустили благодійний календар із жінками з ЗСУ

Обкладинку журнала Playboy Україна за січень 2024 року прикрасила відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова. Саме Ярова запропонувала редакції зробити ще й календар Playboy на 2024 рік із жінками, які зараз служать в ЗСУ, медиками та волонтерками.

"Коли ми познайомились із Даною і вирішили створити спільний проєкт календаря з дівчатами з ЗСУ, було певне побоювання, що ми можемо або опошлити, або зробити щось не так. Але завдяки її наполегливості та харизмі, вийшов, мабуть, найбільш зворушливий і важливий календар за всі роки існування журналу", — каже шеф-редактор і співзасновник Playboy Україна Влад Іваненко.

Всі гроші, виручені з продажу журналу та календаря, підуть на потреби ЗСУ.

"Цей проєкт – виклик! Як червона помада під час Другої світової. Виклик війни, виклик ворогу і навіть самим собі. Виклик вийти за межі. І нагадати нам усім, що жінка – провідник життя на землі. І жінка завжди залишається жінкою! Попри війну, попри обстріли, попри зруйнованих будинків та доль, попри величезні кладовища загиблих, попри ненароджених дітей. Попри все", — каже Дана Ярова.

Волонтерка також анонсувала благодійну лотерею та аукціон, на яких можна бути придбати примірники журналу та календаря з підписами всіх учасниць.