Playboy Украина разместили на обложке волонтера Дану Яровую и выпустили благотворительный календарь с женщинами из ВСУ

Обложку журнала Playboy Украина за январь 2024 года украсила известная волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая. Именно Яровая предложила редакции сделать еще календарь Playboy на 2024 год с женщинами, которые сейчас служат в ВСУ, медиками и волонтерами.

"Когда мы познакомились с Даной и решили создать общий проект календаря с девушками из ВСУ, было определенное опасение, что мы можем либо опошлить, либо сделать что-то не так. Но благодаря ее настойчивости и харизме, получился, пожалуй, самый трогательный и важный календарь все годы существования журнала", — говорит шеф-редактор и соучредитель Playboy Украина Влад Иваненко.

Все деньги, вырученные из продаж журнала и календаря, пойдут на нужды ВСУ.

"Этот проект – вызов! Как красная помада во время Второй мировой. Вызов войны, вызов врагу и даже самим себе. Вызов выйти за пределы. И напомнить нам всем, что женщина – проводник жизни на земле. И женщина всегда остается женщиной! Несмотря на войну", несмотря на обстрелы, несмотря на разрушенные дома и судьбы, несмотря на огромные кладбища погибших, несмотря на нерожденных детей. Несмотря на все", — говорит Дана Яровая.

Волонтер также анонсировала благотворительную лотерею и аукцион, на которых можно приобрести экземпляры журнала и календаря с подписями всех участниц.