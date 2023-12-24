Playboy Украина разместили на обложке волонтера Дану Яровую и выпустили благотворительный календарь с женщинами из ВСУ
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Обложку журнала Playboy Украина за январь 2024 года украсила известная волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая. Именно Яровая предложила редакции сделать еще календарь Playboy на 2024 год с женщинами, которые сейчас служат в ВСУ, медиками и волонтерами.
"Когда мы познакомились с Даной и решили создать общий проект календаря с девушками из ВСУ, было определенное опасение, что мы можем либо опошлить, либо сделать что-то не так. Но благодаря ее настойчивости и харизме, получился, пожалуй, самый трогательный и важный календарь все годы существования журнала", — говорит шеф-редактор и соучредитель Playboy Украина Влад Иваненко.
Все деньги, вырученные из продаж журнала и календаря, пойдут на нужды ВСУ.
"Этот проект – вызов! Как красная помада во время Второй мировой. Вызов войны, вызов врагу и даже самим себе. Вызов выйти за пределы. И напомнить нам всем, что женщина – проводник жизни на земле. И женщина всегда остается женщиной! Несмотря на войну", несмотря на обстрелы, несмотря на разрушенные дома и судьбы, несмотря на огромные кладбища погибших, несмотря на нерожденных детей. Несмотря на все", — говорит Дана Яровая.
Волонтер также анонсировала благотворительную лотерею и аукцион, на которых можно приобрести экземпляры журнала и календаря с подписями всех участниц.