Без нирки, ока та пальців? В Україні можуть почати призивати ще одну категорію людей

Нині ці люди не підлягають призову

У новому законопроекті про мобілізацію не передбачено звільнення від служби за наявності в людини третьої групи інвалідності. Таким чином, призов може поширюватися на людей без кінцівок з відсутністю нирки, легкого або сечового міхура.

Відповідний законопроект №10378 було зареєстровано у Верховній Раді пізно увечері 25 грудня. Поки що його не прийнято. Попереду будуть розгляд та голосування. Попередньо розглянуть його 10 січня.

Варто наголосити, що наразі у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про те, що під час мобілізації люди з інвалідністю не підлягають заклику. Йдеться про всі три групи.

Оскільки в новому законопроекті не зазначено третьої групи інвалідності у списку причин на звільнення від служби за станом здоров’я, цих людей, ймовірно, вважатимуть придатними. При цьому важливо додати, що категорії "обмежено придатних" до служби більше не буде.

Список деяких захворювань, за якими людині надається третя група (постанова Кабміну №10 від 2015 року):

відсутність одного ока, сліпота на одне око;

параліч кисті, кукс верхньої кінцівки, відсутність пальців;

кукси стегна або гомілки. Укорочення ноги на 7 сантиметрів чи більше.

відсутність нирки, легені або сечового міхура;

кастрація у чоловіків;

неоперабельний дефект щелепи, у якому людина неспроможна нормально жувати й втрачає вагу;

карликовість зі зростом нижче 130 сантиметрів у чоловіків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з новим законопроектом про мобілізацію, повістки в Україні хочуть почати видавати по-новому. Йдеться не про особисте вручення повідомлення військовозобов’язаному.