Без почки, глаза и пальцев? В Украине могут начать призывать еще одну категорию людей

Сейчас эти люди не подлежат призыву

В новом законопроекте о мобилизации не предусмотрено освобождение от службы при наличии у человека третьей группы инвалидности. Таким образом, призыв может распространяться на людей без конечностей, с отсутствием почки, легкого или мочевого пузыря.

Соответствующий законопроект №10378 был зарегистрирован в Верховной Раде поздно вечером 25 декабря. Пока еще он не принят. Впереди будут рассмотрение и голосование. Предварительно, рассмотрят его 10 января.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится о том, что во время мобилизации люди с инвалидностью не подлежат призыву. Речь идет о всех трех группах.

Поскольку в новом законопроекте не указана третья группа инвалидности в списке причин на освобождение от службы по состоянию здоровья, этих людей, вероятно, будут считать годными. При этом важно добавить, что категории "ограниченно пригодных" к службе больше не будет.

Список некоторых заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа (постановление Кабмина №10 от 2015 года):

отсутствие одного глаза, слепота на один глаз;

паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев;

культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более.

отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря;

кастрация у мужчин;

неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес;

карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно новому законопроекту о мобилизации, повестки в Украине хотят начать выдавать по-новому. Речь идет не о личном вручении уведомления военнообязанному.