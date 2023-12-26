Без почки, глаза и пальцев? В Украине могут начать призывать еще одну категорию людей
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Сейчас эти люди не подлежат призыву
В новом законопроекте о мобилизации не предусмотрено освобождение от службы при наличии у человека третьей группы инвалидности. Таким образом, призыв может распространяться на людей без конечностей, с отсутствием почки, легкого или мочевого пузыря.
Соответствующий законопроект №10378 был зарегистрирован в Верховной Раде поздно вечером 25 декабря. Пока еще он не принят. Впереди будут рассмотрение и голосование. Предварительно, рассмотрят его 10 января.
Стоит подчеркнуть, что в настоящее время в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится о том, что во время мобилизации люди с инвалидностью не подлежат призыву. Речь идет о всех трех группах.
Поскольку в новом законопроекте не указана третья группа инвалидности в списке причин на освобождение от службы по состоянию здоровья, этих людей, вероятно, будут считать годными. При этом важно добавить, что категории "ограниченно пригодных" к службе больше не будет.
Список некоторых заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа (постановление Кабмина №10 от 2015 года):
- отсутствие одного глаза, слепота на один глаз;
- паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев;
- культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более.
- отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря;
- кастрация у мужчин;
- неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес;
- карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно новому законопроекту о мобилизации, повестки в Украине хотят начать выдавать по-новому. Речь идет не о личном вручении уведомления военнообязанному.