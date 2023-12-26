Росія втратила п’яту частину Чорноморського флоту: у Британії захопилися діями ЗСУ

У Британії зазначили, що союзники продовжать допомагати Україні знищити якнайбільше російського флоту

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував знищення ВДК "Новочеркаськ" в окупованому Криму. Він не згоден з думкою про те, що війна в Україні зайшла в глухий кут.

Свою думку він висловив на офіційній сторінці у Twitter. За словами міністра, за останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ.

Грант Шеппс вважає, що знищення чергового путінського корабля говорить про те, що твердження деяких аналітиків про те, що війна в Україні зайшла в глухий кут, є помилковим. Щобільше, через успішні атаки ЗСУ перевага росіян в акваторії Чорного моря під великим питанням.

"Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", - сказав глава Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" був атакований у ніч на 26 грудня, місцеві пабліки стали постити фото та відео корабля, що горить, в порту Феодосії. Відомо, що російський ВДК використовували для перевезення вантажів вагою 650 т і десанту. Крім того, характеристики "Новочеркаська" говорять про те, що судно могли використовувати перевезення до Криму БПЛА типу Shahed та інших боєприпасів.