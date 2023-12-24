Цим Україна шугає російський флот у Чорному морі: СБУ вперше показала морські дрони "Sea Baby" та "Мамай" (фото)

Він може розвивати швидкість до 110 км/год.

У Службі безпеки України (СБУ) показали українцям ще один вид морських дронів, який використовують для проведення спецоперацій у Чорному морі. Безпілотник "Мамай" є найшвидшим об’єктом в акваторії, розвиваючи швидкість до 110 км/год.

Вперше про цю розробку представники спецслужби розповіли військовому журналісту Андрію Цаплієнку. Згодом сюжет показали в ефірі телемарафону.

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Що відомо про дрон "Мамай"

На цей час це найшвидший об’єкт у Чорному морі. Його використовували співробітники СБУ для проведення спецоперацій спільно з відомим дроном Sea Baby.

Зазначимо, що "Мамай" уперше публічно показали 24 грудня 2023 року. Його використовували для атаки на "Оленьогірський гірник" та військовий танкер "SIG" на початку серпня. Це був потужний сигнал для окупантів, що Україна може дістати Новоросійськ.

Морський дрон "Мамай"

Як використовували Sea Baby

Морський дрон атакував багато ворожих об’єктів у Чорному морі. Одна з найгучніших операцій із використанням безпілотника — атака на Кримський міст у липні.

Sea Baby атакував ворожі об’єкти у Чорному морі

"Це не просто військово-морський дрон, а цільова платформа, що ефективно використовується сьогодні", — сказав глава СБУ Василь Малюк.

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Зазначимо, що у 2023 році завдяки морським дронам знищені шість кораблів РФ. Це військовий буксир "Микола Мур", новий розвідувально-гідрографічний корабель, ракетоносії "Самум" та "Павло Державін", а також танкер "SIG" й десантний корабель "Оленьогірський гірник", про які писали вище. Успішне використання морських безпілотників змінило філософію проведення операцій на морі.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року вдалося атакувати кораблі ворога у Севастопольській бухті. Саме тоді отримав ушкодження "Адмірал Макаров". Пізніше в Україні заявили про створення першого у світі флоту дронів. Його мета – захищати українські міста від російських ракет.

"Телеграф" раніше писав, що Росія збирається виробляти морські дрони. Військовий аналітик припустив, як їх можуть використати у війні з Україною.