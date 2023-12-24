Этим Украина шугает российский флот в Черном море: СБУ впервые показала морские дроны "Sea Baby" и "Мамай" (фото)

Он может развивать скорость до 110 км/ч

В Службе безопасности Украины (СБУ) показали украинцам еще один вид морских дронов, который используют для проведения спецопераций в Черном море. Беспилотник "Мамай" является самым быстрым объектом в акватории, развивая скорость до 110 км/ч.

Впервые об этой разработке представители спецслужбы рассказали военному журналисту Андрею Цаплиенко. Позднее сюжет показали в эфире телемарафона.

Россия пытается развязать Третью мировую войну, анализ разведки

Что известно о дроне "Мамай"

На данный момент это самый быстрый объект в Черном море. Его использовали сотрудники СБУ для проведения спецопераций совместно с уже известным дроном Sea Baby.

Отметим, что "Мамай" впервые публично показали 24 декабря 2023 года. Его использовали для атаки на "Оленегорский горняк" и военный танкер "SIG" в начале августа. Это был мощный сигнал для оккупантов, показывающий, что Украина может достать до Новороссийска.

Морской дрон "Мамай"

Как использовали Sea Baby

Морской дрон атаковал многие вражеские объекты в Черном море. Одна из самых громких операций с использованием беспилотника — атака на Крымский мост в июле.

Sea Baby атаковал вражеские объекты в Черном море

"Это не просто военно-морской дрон, а эффективно используемая сегодня целевая платформа", — сказал глава СБУ Василий Малюк.

Дрон Sea Baby отлично проявил себя в спецоперациях СБУ

Отметим, что в 2023 году благодаря морским дронам уничтожены шесть кораблей РФ. Это военный буксир "Николай Мур", новый разведывательно-гидрографический корабль, ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", а также танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", о которых писали выше. Успешное использование морских беспилотников изменило философию проведения операций в море.

Напомним, что в октябре прошлого года удалось атаковать корабли врага в Севастопольской бухте. Именно тогда получил повреждения "Адмирал Макаров". Позднее в Украине заявили о создании первого в мире флота дронов. Его цель — защищать украинские города от российских ракет.

"Телеграф" ранее писал, что Россия собирается производить морские дроны. Военный аналитики предположил, как их могут использовать в войне с Украиной.