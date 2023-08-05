Атака на "Оленегорский горняк": что с кораблем и почему могут быть недовольны не только в россии

Вероятно, у судна было пробито несколько отсеков

В ночь на пятницу, 4 августа, в бухте Новороссийска в результате спецоперации СБУ Украины морскими дронами был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк", судно получило значительные повреждения. Это — большое достижение Украины, но в США могут воспринять атаку на неоднозначно.

Это подтвердили в разведке Великобритании.

По мнению британских специалистов, наклон корабля, который был при его буксировке к берегу, свидетельствует о том, что были пробиты несколько отсеков.

"Снимки качающегося на 30-40 градусов судна свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными", – сказано в сообщении.

В разведке Британии напомнили, что "Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров – это самый большой российский военный корабль, который серьезно поврежден или уничтожен после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года.

Бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире канала "FreeДом" назвал успешную атаку на "Оленегорский горняк" "большой победой Украины на море". По его словам, в рф понимают, что украинская сторона способна наносить удары морскими беспилотниками почти по всем пунктам базирования Черноморского флота россии.

"Это был первый раз, когда Украина проецировала свою военно-морскую силу на дистанцию 740 км от своего южного побережья, от района Одессы…", — отметил эксперт.

Рыженко уточнил, что у морских дронов, которые имеет Украина, очень серьезная боевая часть — по одним сведениям, это 300 кг, по другим — 400 кг. Они способны можно серьезно повредить даже большие десантные корабли.

Кроме того, атака на "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу инфраструктуру экспорта российской нефти, что является одним из источников финансирования войны против Украины, пишет Financial Times.

В то же время, это может вызвать беспокойство в Белом доме и других западных столицах. Вашингтон прилагал усилия, чтобы избежать роста цен на нефть перед президентскими выборами в США в 2024 году.

Подчеркивается, что Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом рф. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Также он является пунктом экспорта нефти из Казахстана.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", — считает бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт.

Кроме прочего, по ее мнению, США также беспокоит и то, что поддержку Украины будет труднее осуществлять на фоне энергетического кризиса.

Как сообщал "Телеграф", в результате спецоперации СБУ в ночь на 5 августа был поврежден подсанкционный российский танкер SIG.