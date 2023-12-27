Мобілізації не підлягають: хто за новим законопроектом не попадає під призов

Усього виділено 20 категорій громадян

У новому скандальному законопроекті про мобілізацію визначено категорії громадян, які не підлягатимуть призову на службу. Серед них багатодітні, педагоги, нардепи, інваліди (1 та 2 група) та багато інших.

"Телеграф" пояснює, чого чекати від можливих нововведень, які можуть ухвалити вже на початку весни 2024 року. У законопроекті вказується 20 категорій, яких не торкнеться мобілізація наступного року.

Варто зазначити, що із запровадженням нових правил хочуть скасувати звільнення для людей із третьою категорією інвалідності. Водночас перша та друга групи залишаються у цьому списку.

Також звільнені від служби можуть бути жінки та чоловіки з трьома дітьми або батьки, які виховують поодинці дитину до 18 років. Не підлягають заклику та опікуни, прийомні батьки дитини з інвалідністю (до 18 років).

У списку також вказано вагітних жінок або жінок, які перебувають у декреті до трьох років.

З повним списком ви можете ознайомитись в інфографіці "Телеграфа" :

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Мобілізація по-новому: ще більше придатних, демобілізація та покарання для ухилянтів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді замінити термінову службу базовою військовою службою. Її зможуть проходити громадяни віком від 18 до 25 років.