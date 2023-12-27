Мобилизации не подлежат: кто по новому законопроекту не попадает под призыв

Всего выделено 20 категорий граждан

В новом скандальном законопроекте о мобилизации определены категории граждан, которые не будут подлежать призыву на службу. Среди них многодетные, педагоги, нардепы, инвалиды (1 и 2 группа) и многие другие.

"Телеграф" объясняет, чего ждать от возможных нововведений, которые могут принять уже в начале весны 2024. В законопроекте указывается 20 категорий, которых не коснется мобилизация в следующем году.

Стоит отметить, что со введением новых правил хотят отменить освобождение для людей с третьей категорией инвалидности. В тоже время первая и вторая группы остаются в этом списке.

Также освобождены от службы могут быть женщины и мужчины с тремя детьми или родители, воспитывающие в одиночку ребенка до 18 лет. Не подлежат призыву и опекуны, приемные родители ребенка с инвалидностью (до 18 лет).

В списке также указаны беременные женщины или женщины, находящиеся в декрете до трех лет.

С полным списком вы можете ознакомиться в инфографике "Телеграфа":

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Мобилизация по-новому: еще больше годных, демобилизация и наказание для уклонистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде заменить срочную службу базовой военной службой. Ее смогут проходить граждане в возрасте от 18 до 25 лет.