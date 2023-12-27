Понад 20 000 000 грн на потреби ЗСУ протягом року передала волонтерка Дана Ярова

Відома волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці в Фейсбук відзвітувала про зібрані на потреби ЗСУ донати. Вона повідомила, що провела 156 аукціонів, за допомогою яких вдалось зібрати понад 5 млн. грн., ще понад 16 млн. задонатили українці на снаряди, ато для ЗСУ, дрони, лікування бійців тощо.

"Це був складний рік випробувань на міць і волю! І я маю сказати вам, що ви просто неймовірні! Цього року на потреби ЗСУ ми з вами зібрали понад 20 000 000 грн. Ці кошти пішли на оплату снарядів до бойових дротів, кутометри для артилерії, автівки для фронту тощо. Детальний звіт – в слайдах. Взагалі волонтерство – те, яке розпочалось в 2014-му році, – безпрецедентне для світу. І воно триває 24/7", — написала Ярова.

Вона закликала продовжувати донатити, адже Перемога для нас – питання життя і смерті.

"Дякую, що донатите і продовжуєте допомагати тим, хто б’ється зі зброєю в руках за наші життя. Чим більше снарядів, автівок, кутометрів і т.д. ми відправимо на фронт, тим більше у нас шансів вижити. Тримаймо стрій!", — підсумувала Ярова.