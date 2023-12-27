Более 20 000 000 грн на нужды ВСУ в течение года передала волонтер Дана Яровая

Известная волонтерка Дана Яровая на своей странице в Фейсбуке отчиталась о собранных на нужды ВСУ донатах. Она сообщила, что провела 156 аукционов, с помощью которых удалось собрать более 5 млн грн., еще более 16 млн задонатили украинцы на снаряды, ато для ВСУ, дроны, лечение бойцов и т.д.

"Это был сложный год испытаний на мощь и волю! И я должна сказать вам, что вы просто невероятны! В этом году на нужды ВСУ мы с вами собрали более 20 000 000 грн. Эти средства пошли на оплату снарядов к боевым проводам, углометры для артиллерии, автомобили для фронта и др. Подробный отчет – в слайдах. Вообще волонтерство – то, которое началось в 2014-м году, – беспрецедентно для мира. И оно длится 24/7", — написала Яровая.

Она призвала продолжать донатить, ведь Победа для нас – вопрос жизни и смерти.

"Спасибо, что донатите и продолжаете помогать тем, кто сражается с оружием в руках за нашу жизнь. Чем больше снарядов, автомобилей, углометров и т.д. мы отправим на фронт, тем больше у нас шансов выжить. Держим строй!", — подытожила Яровая.