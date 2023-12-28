"Готується до суду над Путіним": Залужний захистив докторську дисертацію, українці вже відреагували

Наукову працю головкома почитати не вийде

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний захистив дисертацію з права. Таким чином він здобув науковий ступінь доктора філософії.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Там вказано, що захист відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія" 16 грудня. А стан захисту дисертації позначений як "ступінь присуджено".

Водночас у системі зазначається, що дисертація й анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку. З цієї причини переглянути їх неможливо.

Проте ключові слова, які вказано у системі, свідчать про те, що дисертація пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями. Публікації Залужного за темою дисертації також присвячені цим питанням. У них головком указаний аспірантом кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби.

Слід зазначити, що українці у соцмережах відреагували на цю новину. Деякі привітали Залужного з захистом дисертації.

Проте знайшлись і ті, хто дорікнув за це головкому. Вони висловили думку, що це було недоречно під час війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні заяви головкома ЗСУ Валерія Залужного щодо нового законопроєкту по мобілізації.