"Готовится к суду над Путиным": Залужный защитил докторскую диссертацию, украинцы уже отреагировали

Научный труд главкома почитать не получится

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву. Таким образом он получил научную степень доктора философии.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Там указано, что защита прошла в Национальном университете "Одесская юридическая академия" 16 декабря. А состояние защиты диссертации обозначено как "степень присуждена".

В то же время в системе отмечается, что диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка. По этой причине просмотреть их невозможно.

Однако ключевые слова, указанные в системе, свидетельствуют о том, что диссертация связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями. Публикации Залужного по теме диссертации также посвящены этим вопросам. В них главком указан аспирантом кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы.

Следует отметить, что украинцы в соцсетях отреагировали на эту новость. Некоторые приветствовали Залужного с защитой диссертации.

Однако нашлись и те, кто упрекнул за это главкома. Они выразили мнение, что это было некстати во время войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных заявлениях главкома ВСУ Валерия Залужного о новом законопроекте по мобилизации.