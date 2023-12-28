PIN-UP Foundation допоміг понад 15 тис українців

Допомогу від благодійного фонду PIN-UP Foundation за весь період діяльності отримали 15 тисяч українців у понад 100 населених пунктах України.

Від початку повномасштабної війни в Україні власниця бренду PIN-UP Марина Ільїна заснувала благодійний фонд PIN-UP Foundation, волонтери якого щодня допомагають українцям. За період діяльності волонтери фонду доставляли продукти і ліки громадам різних регіонів України, здійснили гуманітарну місію в Херсон одразу після підриву Каховської ГЕС, запустили гуманітарний проєкт LINE-UP з доставки товарів першої потреби у прифронтові міста. Фонд допомагав евакуювати українців за кордон, регулярно надає різну допомогу місту Харків, ремонтує і облаштовує дитячі центри, встановлює стаціонарні укриття в містах.

"PIN-UP Foundation продовжує стояти поруч і надавати допомогу українцям, бо сьогодні, як ніколи, ми маємо бути обʼєднаними і сильними. У кожній допомозі, у кожному вчинку та слові — наша віра в перемогу і майбутнє України. Фонд і далі продовжуватиме свою благодійну місію", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Загалом PIN-UP Foundation надав допомогу 15 тис українцям з понад 100 населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Волонтери фонду доставили понад 200 тонн необхідної продукції в громади. Загалом фонд спрямував на благодійність 52 млн гривень.

Гуманітарна допомога

PIN-UP Foundation надав 80 тонн продуктів, ліків та дитячих товарів переселенцям, які через бойові дії втратили житло і оселилися в громадах Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У рамках проєкту LINE-UP, який було запущено в квітні 2023 року, волонтери фонду здійснили понад 108 гуманітарних поїздок до 71 населеного пункту на прифронтові території Харківської, Донецької та Луганської областей. Загалом вони доставили до громад 100 тонн товарів першої потреби (продукти, ліки, побутова хімія, дитячі набори). Фонд продовжує отримувати запити на допомогу, проєкт LINE-UP працює.

Волонтери Фонду приймали участь в рятувальній місії після підриву Каховської ГЕС. Команда забезпечила херсонців товарами першої потреби (10 тонн води, медикаменти, 5 тонн корму для тварин, харчові продукти, засоби гігієни, рятувальні жилети, матраци, подушки, пледи, надувні човни, мотори та інші необхідні речі) і протягом тижня надавала різну допомогу людям.

Допомога медичним закладам

Фонд допоміг клінічній лікарні "Феофанія" у місті Києві — були закуплені й передані ліки та гігієнічні матеріали для медичного персоналу та пацієнтів лікарні.

Евакуація українців до Європи

Благодійний фонд тричі фінансово забезпечив перевезення до Німеччини українських сімей з Донецької, Харківської та Миколаївської областей, які постраждали від воєнних дій і втратили своє житло в Україні. Загалом за сприяння фонду до Європи потрапили 90 українців.

Допомога Харкову

Фонд придбав потужний генератор Aksa, який допоміг забезпечити стабільну та безперебійну роботу харківського метро під час відсутності енергопостачання, а також — два дизельних генератори для котелень міста, що забезпечують теплом чотири житлові будинки, гуртожиток і коледж.

PIN-UP Foundation закупив необхідне обладнання для п’яти пунктів обігріву в Харкові — 10 генераторів, 10 буржуйок, 10 конвекторів, 25 прожекторів, 10 теплових подушок, 10 термопотів та пʼять аптечок.

PIN-UP Foundation долучився до відновлення фасаду харківської пам'ятки архітектури (кіноконцертний зал "Україна"), яка була пошкоджену обстрілами.

Допомога дітям

У місті Дніпро фонд забезпечив меблями ХАБ, створений для підтримки та розвитку дітей, які переживають складний період війни. Зокрема, простір для дітей отримав від фонду парти для навчальних кабінетів, магнітно-маркерні дошки, мольберти та канцелярію для малювання на полотнах, пуфіки для ігрової зони, кінотеатру, тренінгів, виїзних заходів, а також столи та стелажі для облаштування зони викладачів та волонтерів, які працюють у ХАБі. Відтепер діти можуть займатися образотворчим мистецтвом, вивчати англійську мову, займатися танцями та карате, а також отримувати психологічну підтримку.

PIN-UP Foundation у співпраці з TulSun Foundation підготували до зими Фастівський навчально-реабілітаційний центр, де навчається 172 дитини з інвалідністю. Повністю був утеплений фасад приміщення, а також відбулася заміна вікон на нові. Це забезпечило вихованців центра теплом і покращило умови їх навчання.

Волонтери фонду розвезли 4 561 новорічний подарунок для дітей у 39 прифронтових населених пунктів Донецької та Харківської областей.

Укриття

PIN-UP Foundation надав стаціонарні укриття місту Херсон і населеному пункту Циркуни Харківської області. Під час повітряних тривог місцяни можуть користуватися цими укриттями задля власної безпеки.

PIN-UP Foundation — благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.