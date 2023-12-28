Дмитро Калмиков, підтриманий Артемом Ситником, є головним кандидатом на голову НАЗК - експерт

29 грудня відбудеться перший етап конкурсу з обрання голови НАЗК.

Як пише політолог Андрій Смолій, один з головних антикорупційних органів повинна очолювати професійна людина, яка буде продовжувати ту роботу, яка робилась протягом цих років і що важливо — мати довіру від ключових союзників.

"Наразі маємо аж 64 кандидати. Головним фаворитом є чинний керівник департаменту антикорполітики НАЗК Дмитро Калмиков, кандидат юридичних наук та колишній експерт Центру політико-правових реформ. Наразі за даними джерел саме він має найвищі шанси стати керівником НАЗК", — пише Смолій.

За словами експерта, Калмиков щільно працював разом з Артемом Ситником, який очолював НАБУ після його створення, а зараз є заступником глави НАЗК.

"Саме Артем Ситник підтримує Дмитра Калмикова на посаді голови голови НАЗК. І головне — людина має підтримку серед наших європейських та американських партнерів. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Інформуватиму, адже зараз від антикорупційних дій буде залежати наш подальший рух до ЄС", — говорить політолог.