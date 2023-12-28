Дмитрий Калмыков, поддержанный Артемом Сытником, является главным кандидатом на главу НАПК – эксперт

29 декабря состоится первый этап конкурса по избранию главы НАПК.

Как пишет политолог Андрей Смолий, один из главных антикоррупционных органов должен возглавлять профессиональный человек, который будет продолжать работу, которая делалась в течение этих лет и что важно иметь доверие от ключевых союзников.

"Сейчас есть 64 кандидата. Главным фаворитом является действующий руководитель департамента антикорполитики НАПК Дмитрий Калмыков, кандидат юридических наук и бывший эксперт Центра политико-правовых реформ. Сейчас по данным источников именно он имеет самые высокие шансы стать руководителем НАПК", — пишет Смолий.

По словам эксперта, Калмыков плотно работал вместе с Артемом Сытником, который возглавлял НАБУ после его создания, а сейчас является заместителем главы НАПК.

"Именно Артем Сытник поддерживает Дмитрия Калмыкова в должности главы председателя НАПК. И главное, человек имеет поддержку среди наших европейских и американских партнеров. Поэтому будем следить за ситуацией. Буду информировать, ведь сейчас от антикоррупционных действий будет зависеть наше дальнейшее движение в ЕС", — говорит политолог.