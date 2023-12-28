Енергозбереження та модернізація ЖКГ можуть зменшити втрати на 20–70% — Олександр Кацуба

З початку російської агресії ворог завдал величезної шкоди українському навколишньому середовищу, забруднені повітря, води, ґрунти, заміновано десятки тисяч квадратних кілометрів нашої землі. На подолання наслідків війни підуть десятиліття, але діяти треба вже зараз. Про це пише експерт з енергетики та підприємець Олександр Кацуба.

На думку експерта, Україна має зосередитись на кількох найбільш доступних напрямках: енергозбереженні, модернізації комунального господарства, комплексній роботі з відходами, стимулюванні впровадження екологічних технологій.

Енергозбереження, а також програми модернізації водоканалів, систем опалення та водовідведення дозволять радикально скоротити витрати теплової енергії та електрики. Бо зменшення втрат може складати від 20 до 70% в залежності від галузі. Комплексна робота з відходами — ще один ключовий напрям, яким ми маємо займатися прямо зараз. Сучасні технології дозволяють переробляти та спалювати сміття без екологічної шкоди. Перероблювання сміття — це найкраща довгострокова інвестиція в екологічну безпеку українських міст і України в цілому, розповідає Кацуба. Третій напрямок — впровадження екологічних технологій — є логічним розвитком перших двох напрямків. Тут мова, в першу чергу, йде про інвестиції приватного бізнесу, які відповідають за стандартами Зеленому курсу Європейського Союзу.

Поєднання усіх трьох компонентів дозволить вже під час війни почати поступово вирішувати накопичені екологічні виклики для країни, а також долати ті загрози, які створюють своєю варварською агресією росіяни. Зараз ключове завдання держави і наших європейських партнерів — почати діяти системно і на випередження, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.