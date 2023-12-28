Энергосбережение и модернизация ЖКХ могут уменьшить затраты на 20–70% — Александр Кацуба

С начала российской агрессии враг нанес огромный ущерб украинской окружающей среде, загрязненные воздух, воды, почвы, заминированы десятки тысяч квадратных километров нашей земли. На преодоление последствий войны уйдут десятилетия, но действовать нужно уже сейчас. Об этом пишет эксперт по энергетике и предприниматель Александр Кацуба.

По мнению эксперта, Украина должна сосредоточиться на нескольких наиболее доступных направлениях: энергосбережении, модернизации коммунального хозяйства, комплексной работе с отходами, стимулировании внедрения экологических технологий.

Энергосбережение, а также программы модернизации водоканалов, систем отопления и водоотвода позволят радикально сократить расход тепловой энергии и электричества. Так как уменьшение потерь может составлять от 20 до 70% в зависимости от отрасли. Комплексная работа с отходами – еще одно ключевое направление, которым мы должны заниматься прямо сейчас. Современные технологии позволяют перерабатывать и сжигать мусор без экологического ущерба. Переработка мусора – это лучшая долгосрочная инвестиция в экологическую безопасность украинских городов и Украины в целом, рассказывает Кацуба. Третье направление – внедрение экологических технологий – является логическим развитием первых двух направлений. Здесь речь в первую очередь идет об инвестициях частного бизнеса, которые соответствуют стандартам Зеленого курса Европейского Союза.

Сочетание всех трех компонентов позволит уже во время войны начать постепенно решать накопившиеся экологические вызовы для страны, а также преодолевать угрозы, которые создают своей варварской агрессией россияне. Сейчас ключевая задача государства и наших европейских партнеров – начать действовать системно и на опережение, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.