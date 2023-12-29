Ворог дедалі ближчий до катастрофи: ветеран пояснив, чому Росії дуже потрібна тактична пауза

У Кремлі задля досягнення своєї мети розгорнули інформаційну кампанію

Країна-агресорка дуже хоче паузи у війні. Зокрема, щоби спокійно провести додаткові хвилі мобілізації, а не як восени 2022-го, коли прямо з військкоматів росіян кидали на фронт.

Так вважає експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий. Своїми думками він поділився з "Телеграфом".

"Тепер же в РФ хочуть без авралу сформувати нові частини, хоч трохи провести їхнє злагодження, а потім уже послати в Україну. Ще одна причина, через яку Кремлю потрібний перепочинок у війні, — дати російській оборонці наклепати більше техніки та ракет на заміну тим, що ми знищуємо.", — каже Дикий.

За словами співрозмовника "Телеграфу", у Кремлі для цього розгорнули відповідну інформаційна кампанія. Її Росія зараз активно розкручує на Заході.

На думку Дикого, це свідчить про те, що під кінець року проблеми є не лише у України, а й у ворогів теж. Мова йде про поширення наративу про "примус до перемир'я".

"Умовно її суть можна сформулювати як "примус до перемир’я". Ця кампанія базується на низці неправдивих меседжів. У стилі: "війна зайшла в глухий кут", "обидві сторони досягли свого максимуму", "тепер, як у Першу світову, протиборчі армії закопаються — і фронт роками не рухатиметься, а люди продовжать гинути". Це, м’яко кажучи, неправда. А розкручується така історія через те, що за підсумками 2023 року росіяни мають дуже складну ситуацію. М’яко кажучи, не краще, ніж у нас", — пояснив він.

Говорячи про проблеми ворога, у приклад він навів статистику з танків. Дикий відмітив, що "наразі оборонка РФ може поставити їх на фронт до 70 одиниць. З них 20 – нові машини, а 50 – старі радянські, розконсервовані зі складів. Ми ж за місяць знищуємо 100-150 ворожих танків. І різниця дебету із кредитом з кожним місяцем зростає. І поступово веде росіян до катастрофи. Якщо ж дати їм хоча б рік перепочинку, це плюс 70 танків щомісяця. За рік близько 800 машин, які можна одночасно кинути на фронт".

Дикий каже, що та сама історія — за іншими позиціями, за винятком хіба що дронів.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Чому Україна має пишатися підсумками 2023 року на фронті: інтерв’ю з Євгеном Диким, ч. 2"

Раніше "Телеграф" повідомив про успіхи україців під час контрнаступу 2023.