Враг все ближе к катастрофе: ветеран объяснил, почему России очень нужна тактическая пауза

В Кремле для достижения своих целей развернули информационную кампанию

Страна-агрессор очень хочет паузы в войне. В частности, чтобы спокойно провести дополнительные волны мобилизации, а не как осенью 2022-го, когда прямо из военкоматов россиян бросали на фронт.

Так считает эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий. Своими мыслями он поделился с "Телеграфом".

"Теперь же в РФ хотят без аврала сформировать новые части, хоть немного провести их согласование, а потом уже послать в Украину. Еще одна причина, по которой Кремлю нужна передышка в войне, — дать российской оборонке наклепать больше техники и ракет на замену тем, что мы уничтожаем.", — говорит Дикий.

По словам собеседника "Телеграфа", в Кремле для этого развернули соответствующую информационную кампанию. Ее Россия сейчас активно раскручивает на Западе. Речь идет о распространении нарратива о "принуждении к перемирию ".

По мнению Дикого, это свидетельствует о том, что к концу года проблемы есть не только у Украины, но и у врагов тоже.

"Условно ее суть можно сформулировать как "принуждение к перемирию". Эта кампания базируется на ряде ложных месседжей. В стиле: "война зашла в тупик", "обе стороны достигли своего максимума", "теперь, как в Первую мировую, противоборствующие армии закопаются — и фронт годами не будет двигаться, а люди продолжат гибнуть". Это, мягко говоря, неправда. А раскручивается такая история из-за того, что по итогам 2023 года у россиян очень сложная ситуация. Мягко говоря, не лучше, чем у нас", — объяснил он.

Говоря о проблемах врага, в пример он привел статистику по танкам. Дикий отметил, что "пока оборонка РФ может поставить их на фронт до 70 единиц. Из них 20 – новые машины, а 50 – старые советские, расконсервированные со складов. Мы же за месяц уничтожаем 100-150 вражеских танков. И разница дебета с кредитом с каждым месяцем растет. И постепенно ведет россиян к катастрофе. Если же дать им хотя бы год передышки, это плюс 70 танков ежемесячно. В год около 800 машин, которые можно одновременно бросить на фронт".

Дикий говорит, что та же история — по другим позициям, за исключением разве что дронов.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Почему Украина должна гордиться итогами 2023 года на фронте: интервью с Евгением Диким, ч. 2"

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