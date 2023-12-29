Обвинувачений в держзраді Кулініч пробує відбілитися: Коровченко про резонансний матеріал щодо окупації Криму

Матеріал видання "Громадське" про окупацію Криму базується на аудіофайлах, наданих ексочільником СБУ в Криму Олегом Кулінічем, який затриманий правоохоронцями та перебуває під слідством за статтею "державна зрада", а тому матеріал може бути частиною компанії із "відбілювання" самого Кулініча.

Таку думку висловив у Facebook колишній очільник управління юстиції в АР Крим, а нині підприємець та благодійник Сергій Коровченко.

"Поява та виготовлення цих плівок пояснюється тим, що московським кураторам Кулініча не сподобалися мої дії, спрямовані на недопущення легітимізації псевдореферендуму" — вважає Коровченко і додає: "На мою думку, це елемент кампанії із захисту колишнього співробітника СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді. Адже саме Кулініч у роки перед повномасштабним російським вторгненням відповідав за безпекову роботу України по Криму. Саме він, за версією слідства, був одним із агентів держави-агресора, завдяки діям яких, ворогом було окуповано південь України".

Він також зауважив, що журналістка не взяла в нього коментар ані телефоном, ані через Фейсбук, хоча раніше журналісти видань "Українська правда" та "Лівий берег" отримали цілком вичерпні відповіді на свої запитання.

Так, Сергій Коровченко назвав авторку розслідування "прессекретаркою Кулініча" та закликав журналістів не ставати інструментами у російських інформаційних операціях.

Нагадаємо, Олег Кулініч був затриманий українськими правоохоронцями в липні 2022 року. За словами голови СБУ Василя Малюка, відстеження дій Кулініча почалося ще в 2021 році. Саме тоді зʼявилися записи розмов Кулініча та посадовця часів правління Януковича Володимира Сівковича в інтересах ФСБ російської федерації. За висновком слідчих, Кулініч збирав та передавав Сівковичу інформацію, яка становила оперативний інтерес для російських спецслужб, а також чинив вплив на прийняття окремими особами з числа керівництва СБУ рішень щодо організаційно-штатних змін в структурі СБУ, чим допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України.

В період з 2006 по 2008 рік Кулініч був віце-президентом державного підприємства "Енергоатом", яке очолював Андрій Деркач, що на сьогодні перебуває під санкціями України та США. Починаючи з 2009 року він підтримував тісні звʼязки з іншими високопосадовцями уряду Януковича та високопоставленими священниками Московського патріархату.