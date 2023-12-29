Обвиняемый в госизмене Кулинич пробует отбелиться: Коровченко о резонансном материале про оккупацию Крыма

Материал издания "Громадське" об оккупации Крыма базируется на аудиофайлах, предоставленных экс-главой СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, который задержан правоохранителями и находится под следствием по статье "государственная измена", а потому материал может быть частью компании по "отбеливанию" самого Кулинича.

Такое мнение высказал в Facebook бывший глава управления юстиции в АР Крым, а ныне предприниматель и благотворитель Сергей Коровченко.

"Появление и изготовление этих пленок объясняется тем, что московским кураторам Кулинича не понравились мои действия, направленные на недопущение легитимизации псевдореферендума", — считает Коровченко и добавляет: "По моему мнению, это элемент кампании по защите бывшего сотрудника СБУ Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене. Ведь именно Кулинич в годы перед полномасштабным российским вторжением отвечал за работу по безопасности Украины по Крыму. Именно он, по версии следствия, был одним из агентов государства-агрессора, благодаря действиям которых врагом был оккупирован юг Украины".

Он также отметил, что журналистка не взяла у него комментарий ни по телефону, ни через Фейсбук, хотя ранее журналисты изданий "Украинская правда" и "Левый берег" получили вполне исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Так, Сергей Коровченко назвал автора расследования "пресс-секретарем Кулинича" и призвал журналистов не становиться инструментами в российских информационных операциях.

Напомним, Олег Кулинич был задержан украинскими стражами порядка в июле 2022 года. По словам главы СБУ Василия Малюка, отслеживание действий Кулинича началось еще в 2021 году. Именно тогда появились записи разговоров Кулинича и должностного лица правления Януковича Владимира Сивковича в интересах ФСБ российской федерации. По заключению следователей, Кулинич собирал и передавал Сивковичу информацию, представляющую оперативный интерес для российских спецслужб, а также оказывал влияние на принятие отдельными лицами из руководства СБУ решений по организационно-штатным изменениям в структуре СБУ, чем помогал России проводить подрывную деятельность против Украины.

В период с 2006 по 2008 год Кулинич был вице-президентом государственного предприятия "Энергоатом", которое возглавлял Андрей Деркач, на сегодняшний день находящийся под санкциями Украины и США. Начиная с 2009 года, он поддерживал тесные связи с другими чиновниками правительства Януковича и высокопоставленными священниками Московского патриархата.