ГО "Мрія дітей України" здійснила різдвяні мрії 24 дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти героїв

До різдвяно-новорічних свят 24 дитини — підопічні ГО "Мрія дітей України" здійснили свої мрії, завдяки проєкту "Втілення мрії". Протягом грудня в Києві, в ТРЦ DREAM відбувалась виставка світлин дитячих мрій, а у переддень різдвяно-новорічних свят малечі вручили омріяні подарунки.

Діти просили ноутбук, гітару, велосипед, вудочку, санчата, ігрову консоль, планшети і навіть цуценя. Усі щемливі мрії виконали, завдяки благодійникам, які донатили на проєкт, та партнерам.

Кілька дитячих мрій виконав, зокрема, бізнесмен Гарік Корогодський, який подарував ігрову приставку SonyPlaiStation 5 і санчата. Киянин Ігор Сироштан виконав одразу 8 мрій: на свій день народження замість подарунків собі серед друзів і колег він оголосив збір для підопічних ГО "Мрія дітей України" – дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових.

Вручення подарунків стало для дітей справжнім передноворічним святом. "Син мріяв про SonyPlaiStation 5, він дуже задоволений і щасливий. Я також щаслива і вдячна за те, що дитині подарували таке свято", - каже Любов Степанова, дружина військовослужбовця.

"Цей проєкт продемонстрував велику єдність в реаліях повномасштабної війни. Ми розуміємо, що дуже багато дітей втратили батьків. І піклуватись про них — наш спільний обов'язок", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується майже 5 тисяч.