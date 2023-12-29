ОО "Мрія дітей України" осуществила рождественские мечты 24 детей погибших, пленных и пропавших без вести героев

К рождественско-новогодним праздникам 24 ребенка — подопечные ОО "Мрія дітей України" осуществили свои мечты, благодаря проекту "Воплощение мечты". На протяжении декабря в Киеве, в ТРЦ DREAM проходила выставка фотографий детских мечтаний, а в канун рождественско-новогодних праздников малышам вручили вожделенные подарки.

Дети просили ноутбук, гитару, велосипед, удочку, санки, игровую консоль, планшеты и даже щенка. Все щемящие мечты исполнили, благодаря донатившим на проект благотворителям и партнерам.

Несколько детских мечт исполнил, в частности, бизнесмен Гарик Корогодский, подаривший игровую приставку SonyPlaiStation 5 и санки. Киевлянин Игорь Сироштан исполнил сразу 8 мечтаний: на свой день рождения вместо подарков себе среди друзей и коллег он объявил сбор для подопечных ОО "Мрія дітей України" – детей погибших, пленных и пропавших без вести военных.

Вручение подарков стало для детей настоящим предновогодним праздником. "Сын мечтал о SonyPlaiStation 5, он очень доволен и счастлив. Я тоже счастлива и благодарна за то, что ребенку подарили такой праздник", – говорит Любовь Степанова, жена военнослужащего.

"Этот проект продемонстрировал большое единство в реалиях полномасштабной войны. Мы понимаем, что очень много детей потеряли родителей. И заботиться о них — наша общая обязанность", — говорит председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая.

Общественная организация "Мрія дітей України" занимается семьями погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тысяч.