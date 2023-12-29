В Україні простоюють цехи з пошиття форми для ЗСУ та піротехнічні машини — ФРУ

Фабрика ТОВ "МІК" оголосила про тимчасове припинення роботи. Водночас 25 піротехнічних автомобілів, повністю змонтованих та укомплектованих згідно завдання ДССТ та ДСНС, замість того щоб допомагати в роботі саперів розчищати українські землі від мін та рятувати життя, залишились не викупленими замовником.

"Піротехнічні машини вищого класу і форма для Збройних Сил України – що поєднує ці дві історії? Це – ситуація, коли замовник і український виробник знаходяться по різну сторону барикад. Внаслідок недалекоглядної політики та неправильного планування українські виробництва, замість того, щоб цілодобово працювати на розмінування країни та оборонний сектор, опиняються на межі закриття. Напередодні нового року – порожні цехи, а люди йдуть у простій. Колектив фабрики "МІК" — 1200 співробітників і 700 фахівців працюють в компанії "Пожмашина" – така арифметика невизначеного майбутнього", — написав на своїй сторінці у ФБ гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.

"Ці дві історії – вони і різні, і однакові – одночасно. В обох випадках продукція виробника виявляється непотрібна. В одному – для МНС та ДССТ, в другому – для Міністерства оборони. В обох випадках – маса нюансів, але в кінцевому результаті бачимо порожні цехи, замість пошиття форми і не викуплену техніку, яка б мала вже працювати. Подібних історій багато, бо десятки державних замовників не розуміють: єдиний пріоритет – це закупка української продукції, це зберігає робочі місця, створює нові і дає податки в бюджет країни. Як Федерація роботодавців України у 2024 році зробимо все, аби такі історії, якщо не зникли взагалі, то стали рідкісним нонсенсом. Взаємовідносини між українськими виробниками та державними замовниками мають бути не просто партнерські, а створювати синергію для нашої спільної перемоги.

Пам’ятаємо, що кожна 1 гривня, витрачена на імпорт в умовах війни, — це недосплачені податки, які б мали піти на фінансування ЗСУ.

Адже з кожної гривні, витраченої державою на українську продукцію, 40% повертається в бюджет у вигляді податків. Це особливо важливо в теперішніх економічних умовах і невизначеності щодо підтримки від зовнішніх партнерів. Тим більше, що фінансування потреб оборони і Збройних Сил України іде виключно за рахунок податків. Тож ми просто не можемо дозволити собі зупинку виробничих підприємств, зниження обсягів завантаження і передачу державних замовлень компаніям-імпортерам.

Наша промисловість точно може закривати потреби оборонного сектору або освоювати і запроваджувати нові види виробництва за наявності: поставлених задач, планування та прозорих процедур замовлення.

Віримо, що разом з Міністерством економіки України у 2024 році ми цього досягнемо. Бачимо послідовну підтримку принципу локалізації у державних закупівлях з боку Мінекономіки. Впевнені, що спільними зусиллями досягнемо пріоритету для внутрішнього виробника, посилимо власну економіку і будемо разом працювати на перемогу"", — йдеться у повідомленні.