В Украине простаивают цеха по пошиву формы для ВСУ и пиротехнические машины — ФРУ

Фабрика ООО "МИК" объявила о временном прекращении работы. В то же время 25 пиротехнических автомобилей, полностью смонтированных и укомплектованных согласно задачам ДССТ и ГСЧС, вместо того чтобы помогать в работе саперов расчищать украинские земли от мин и спасать жизнь, остались не выкупленными заказчиком.

"Пиротехнические машины высшего класса и форма для Вооруженных Сил Украины – что объединяет эти две истории? Это ситуация, когда заказчик и украинский производитель находятся по разную сторону баррикад. В результате недальновидной политики и неправильного планирования украинские производства, вместо того, чтобы круглосуточно работать на разминирование страны и оборонный сектор, оказываются на грани закрытия. В преддверии нового года — пустые цеха, а люди идут в простой. Коллектив фабрики "МИК" — 1200 сотрудников и 700 специалистов работают в компании "Пожмашина" — такова арифметика неопределенного будущего", — написал на своей странице в ФБ гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

"Эти две истории – они и разные, и одинаковые – одновременно. В обоих случаях продукция производителя оказывается ненужной. В одном – для МЧС и ДССТ, во втором – для Министерства обороны. В обоих случаях – масса нюансов, но в конечном итоге видим пустые цеха, вместо пошива формы и не выкупленная техника, которая должна уже работать. Подобных историй много, потому что десятки государственных заказчиков не понимают: единственный приоритет – это закупка украинской продукции, это сохраняет рабочие места, создает новые и дает налоги в бюджет страны. Федерация работодателей Украины в 2024 году сделает все, чтобы такие истории, если не исчезли вообще, стали редким нонсенсом. Взаимоотношения между украинскими производителями и государственными заказчиками должны быть не просто партнерские, а создавать синергию для нашей общей победы.

Помним, что каждая 1 гривна, потраченная на импорт в условиях войны, — это недоплаченные налоги, которые должны пойти на финансирование ВСУ.

Ведь с каждой гривны, израсходованной государством на украинскую продукцию, 40% возвращается в бюджет в виде налогов. Это особенно важно в нынешних экономических условиях и неопределенности поддержки от внешних партнеров. Тем более что финансирование потребностей обороны и Вооруженных Сил Украины идет исключительно за счет налогов. Мы просто не можем позволить себе остановку производственных предприятий, снижение объемов загрузки и передачу государственных заказов компаниям-импортерам.

Наша промышленность может точно закрывать потребности оборонного сектора или осваивать и внедрять новые виды производства при наличии: поставленных задач, планирования и прозрачных процедур заказа.

Верим, что вместе с Министерством экономики Украины в 2024 году мы этого добьемся. Мы видим последовательную поддержку принципа локализации в государственных закупках со стороны Минэкономики. Уверены, что совместными усилиями достигнем приоритета для внутреннего производителя, усилим собственную экономику и вместе будем работать на победу", — говорится в сообщении.