Будуть цікаві військкомам: у поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години в новорічну ніч

У поліції нагадали, що у воєнний час вночі на вулицях робити нічого

В Україні продовжує діяти комендантська година і скасовувати її на новорічну ніч ніхто не буде. А тому охочих відсвяткувати його на вулицях чекає зустріч із поліцією.

Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі марафону новин.

За його словами, поліція цього дня посилить запобіжні заходи по всій країні та виведе на вулиці близько 30 тисяч правоохоронців. Що ж до людей, які перебували на вулиці під час дії комендантської години, то їм загрожує поїздка до поліцейського відділення для з’ясування всіх обставин та причин.

Серединський також зазначив, що багатьма з них, напевно, зацікавляться територіальними центрами комплектації.

Як відомо, святкова пора у воєнний час також є часом для різних провокацій з російського боку, тому в новорічну ніч буде посилено не лише поліцейських патрулів, а й приведено в стан підвищеної готовності рятувальники. Лише у Києві, згідно з заявою ДСНС, чергуватимуть понад 450 пожежників та 120 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що від росіян можна чекати будь-чого, у тому числі і масових обстрілів у новорічну ніч.