Будут интересны военкомам: в полиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

В полиции напомнили, что в военное время ночью на улицах делать нечего

В Украине продолжает действовать комендантский час и отменять его на новогоднюю ночь никто не будет. А потому желающих отпраздновать его на улицах ждет встреча с полицией.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире марафона новостей.

По его словам, полиция в этот день усилит меры предосторожности по всей стране и выведет на улицы около 30 тысяч правоохранителей. Что же касается людей, которые пребывали на улице во время действия комендантского часа, то им грозит поездка в полицейское отделение для выяснения всех обстоятельств и причин.

Серединский также отметил, что многими из них наверняка заинтересуются территориальными центрами комплектации.

Как известно, праздничная пора в военное время также является временем для разных провокаций с российской стороны, поэтому в новогоднюю ночь будут усилены не только полицейские патрули, но и приведены в состояние повышенной готовности спасатели. Лишь в Киеве, согласно заявлению ГСЧС, будут дежурить более 450 пожарных и 120 единиц техники.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что от россиян можно ждать чего угодно, в том числе и массовых обстрелов в новогоднюю ночь.