Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту зі змінним успіхом навіть попри те, що настав Новий рік. Російські терористи в ніч з 31 на 1 грудня знову запускали іранські безпілотники по українським містам. А президент України Володимир Зеленський тим часом привітав країну з Новим роком.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 1 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

02:00 Одеса відбивається від "шахедів". Повідомляється про прильоти (постраждало не менше п'яти цивільних об'єктів) та пожежу у багатоповерховому жилому будинку.

01:30 Російські терористи намагалися атакувати Україну безпілотниками, але були відбиті. По регіонах дають відбій повітряної тривоги, активності стратегічної авіації терористів не помічено.

Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки

Інформацію за 30 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 675: Росія отримує "відповідь" за потужний удар по Україні

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста