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Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 01 січня 2024, 02:05
Бої за Україну продовжуються. Фото Telegraf

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту зі змінним успіхом навіть попри те, що настав Новий рік. Російські терористи в ніч з 31 на 1 грудня знову запускали іранські безпілотники по українським містам. А президент України Володимир Зеленський тим часом привітав країну з Новим роком.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 1 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

02:00 Одеса відбивається від "шахедів". Повідомляється про прильоти (постраждало не менше п'яти цивільних об'єктів) та пожежу у багатоповерховому жилому будинку.

01:30 Російські терористи намагалися атакувати Україну безпілотниками, але були відбиті. По регіонах дають відбій повітряної тривоги, активності стратегічної авіації терористів не помічено.

Що було в Україні 29 грудня — читайте за посиланням: Війна — день 674: наймасштабніша атака Росії та візит Зеленського до Авдіївки

Інформацію за 30 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 675: Росія отримує "відповідь" за потужний удар по Україні

Про те, що відбувалося 31 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 676: ЗСУ просуваються на фронті, а окупанти обстрілюють мирні міста

Теги:
#Україна #Росія #Війна