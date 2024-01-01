Замість святкового столу — окопи, а замість феєрверків — вибухи снарядів: як ЗСУ зустріли Новий рік (фото)

Попри всі труднощі та виклики, українські воїни з оптимізмом та вірою в краще майбутнє зустріли 2024 рік

Вже другий рік Україна відзначає Новий рік в умовах повномасштабної агресії Росії. Тож для військових 31 грудня та 1 стали черговими днями, в які вони вичищають рідну землю від окупантів. Адже як рік зустрінеш — так його і проведеш.

"Телеграф" дізнався, як саме проходять ці дні для наших захисників і захисниць.

Особливе свято в окопах

Наш кореспондент Ян Доброносов зустрів Новий рік на передовій разом з воїнами 108 окремого гірсько-штурмового батальйону. Він засняв, як хлопці провели цей вечір, а також їх вітання і побажання українцям.

Не знімаючи спорядження та важких бронежилетів, військові зустріли 2024 рік з посмішками та бенгальськими вогнями.

Мотивуюче відео військових з соцмереж

І хоч до позицій ворога місцями кількасот метрів, періодично чути свист пролітаючих мін та ворожих гелікоптерів – військові 24 ОМБр імені короля Данила прикрасили свої землянки гірляндами.

Свій суворий побут яскравими кульками та блискучими дощиками прикрасили також воїни 41 окремої механізованої бригади. Просто подивіться на ці світлини.

Зрештою, 2024 рік розпочався для українських воїнів з щирої вдячності до всіх, хто допомагав їм на фронті та в тилу. Свої вітання та слова вдячності опублікували воїни 93-тя бригади Холодний Яр

ЗСУ не залишилися без подарунків

Напередодні Нового року українські військові отримали несподівані подарунки. Невеликі, але приємні презенти були доставлені на передову волонтерами та групами морально-психологічного забезпечення, які хотіли підняти бойовий дух наших солдатів.

Ось такі милі відео публікують в соцмережах.

Невдовзі й окупанти відчують на собі "щедрість" українських воїнів. Зокрема на схід вже відправили подарунки від благодійного проєкту "Пташки перемоги".

Свою новорічну ялинку з дронів показав також начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вже вчора на всіх ділянках фронту українські захисники "вітали" противника влучними пострілами. На сторінці 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ опублікували пекельні фото.

Фото: Facebook

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу станом на 1 січня в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські військові відбили 11 атак армії РФ поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Росіяни намагалися там прорвати оборону ЗСУ, але не мали успіху.