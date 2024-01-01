Новий рік у Японії розпочався з потужного землетрусу та руйнувань: що відомо (фото)

На узбережжі розпочалось цунамі, небезпека зберігається

У понеділок, 1 січня 2024 року, в Японії стався потужний землетрус, магнітуда якого, за попередніми оцінками, становить 7,6 балів. На узбережжі Японського моря почалось цунамі, а мешканців регіону попросили евакуюватися з прибережних районів у безпечніше місце.

Тисячі будинків залишилися без електрики через землетрус, зруйновано шість будівель, а рух поїздів зупинено. У країні також скасували новорічні передачі, повідомляє агентство Reuters.

Спочатку влада попереджала громадян про цунамі з хвилями до 5 метрів. Однак потім попередження було ослаблене. За прогнозами, висота хвиль не перевищить 3 метри. У метеорологічному агентстві Японії попередили, що афтершоки (повторні поштовхи) та цунамі можуть тривати протягом тижня.

Землетрус стався вдень на острові Ното. Японське метеорологічне агентство повідомляє, що його магнітуда склала 7,6 бала за японською шкалою сейсмічної інтенсивності. В Ісікаві відомо мінімум про шість випадків руйнування будівель, у яких були люди. Поки що невідомо, чи є загиблі та скільки постраждалих внаслідок інциденту.

Через землетрус потріскалася дорога

Люди намагаються знайти безпечне місце

Через землетрус зруйновано 6 будинків

Руйнування через землетрус

За даними Геологічної служби США, землетрус у Японії мав магнітуду 7,5. Примітно, що він мав невелику глибину. Зазвичай такі землетруси завдають набагато більше руйнувань, ніж ті, що залягають на глибині.

Карта Геологічної служби США

Для довідки: У Японії часто бувають землетруси через її розташування. Країна знаходиться на архіпелазі, де "стикаються" відразу 4 літосферні плити: філіппінська, євразійська, тихоокеанська та північноамериканська. На цей час тихоокеанська та філіппінська плити знаходяться в активній фазі руху, провокуючи поштовхи. До того ж на території Японії є близько 200 вулканів, 40 з яких діють. Їхні виверження також провокують землетруси.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії 1 січня 2024 року також оголошували попередження через цунамі.