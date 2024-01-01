У ряді регіонів Росії б’ють тривогу: оголошено евакуацію, що відбувається
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Небезпека зберігається
Через потужний землетрус у Японії у Росії б’ють тривогу. Там чекають на цунамі.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на МНС. За їхніми даними, наразі загроза цунамі спостерігається на Сахаліні, у Владивостоці та Находці.
"Під вплив хвиль можуть потрапити прибережні частини західного узбережжя", — йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають росЗМІ, пізніше повідомлення про загрозу цунамі на Сахаліні зникло із сайту ГУ МНС по Сахалінській області без пояснення причин. Втім, у коментарі пропагандистам МНСники пояснили, що загроза все ж таки залишається.
Також у ГУ МНС РФ по Сахалінській області повідомляли, що в окремих районах регіону вже включена система оповіщення і ведеться евакуація людей у безпечні місця, судна виходять у відкрите море, щоб не бути викинутими на берег гігантськими хвилями, експерти намагаються розрахувати можливі наслідки цунамі.
У цей час японські сейсмологи попередили про можливість повторних потужних землетрусів магнітудою вище 7 в найближчі 2-3 дні.
Нагадаємо, що 1 січня Японію струсонув землетрус магнітудою до 7,4. Підземні поштовхи зафіксовані в районі префектур Ісікава та Ніігата. На всьому західному узбережжі країни діє загроза цунамі — хвилі можуть досягати висоту 5 метрів. Влада закликала місцевих жителів негайно залишити прибережну територію.
Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався сильний землетрус.