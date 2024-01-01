У ряді регіонів Росії б’ють тривогу: оголошено евакуацію, що відбувається

Небезпека зберігається

Через потужний землетрус у Японії у Росії б’ють тривогу. Там чекають на цунамі.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на МНС. За їхніми даними, наразі загроза цунамі спостерігається на Сахаліні, у Владивостоці та Находці.

"Під вплив хвиль можуть потрапити прибережні частини західного узбережжя", — йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають росЗМІ, пізніше повідомлення про загрозу цунамі на Сахаліні зникло із сайту ГУ МНС по Сахалінській області без пояснення причин. Втім, у коментарі пропагандистам МНСники пояснили, що загроза все ж таки залишається.

Також у ГУ МНС РФ по Сахалінській області повідомляли, що в окремих районах регіону вже включена система оповіщення і ведеться евакуація людей у безпечні місця, судна виходять у відкрите море, щоб не бути викинутими на берег гігантськими хвилями, експерти намагаються розрахувати можливі наслідки цунамі.

У цей час японські сейсмологи попередили про можливість повторних потужних землетрусів магнітудою вище 7 в найближчі 2-3 дні.

Нагадаємо, що 1 січня Японію струсонув землетрус магнітудою до 7,4. Підземні поштовхи зафіксовані в районі префектур Ісікава та Ніігата. На всьому західному узбережжі країни діє загроза цунамі — хвилі можуть досягати висоту 5 метрів. Влада закликала місцевих жителів негайно залишити прибережну територію.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався сильний землетрус.