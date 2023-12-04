Недалеко від кордону з Україною стався землетрус: де і якої сили були поштовхи

Коливання могли відчуватися в Україні

У понеділок, 4 грудня, у Румунії стався землетрус магнітудою 4,6 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи було зафіксовано о 00:05 в районі гір Вранча.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Зазначається, що джерело землетрусу знаходиться за 134 км від кордону з Україною на глибині 142 км.

Крім того, українські фахівці підкреслили, що цей землетрус не несе загрози для населення України. Коливання могли відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Епіцентр землетрусу на мапі

Останній землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 26 листопада 2023 року з магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був на глибині 116 км.

Нагадаємо, у суботу, 2 грудня, на Філіппінах сталося декілька землетрусів. Один з них був магнітудою щонайменше 7,5.