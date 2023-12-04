Недалеко от границы с Украиной произошло землетрясение: где и какой силы были толчки

Колебания могли ощущаться в Украине

В понедельник, 4 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 00:05 в районе гор Вранча.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Источник землетрясения находится в 134 км от границы с Украиной на глубине 142 км.

Кроме того, украинские специалисты подчеркнули, что это землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могли ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Эпицентр землетрясения на карте

Последнее землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 26 ноября 2023 года с магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился на глубине 116 км.

Напомним, в субботу, 2 декабря, на Филиппинах произошло несколько землетрясений. Одно из них было магнитудой не менее 7,5.