Землетрясения, извержения вулкана, снегопады: на Землю обрушились сразу три мощных катаклизма (видео)

На Филиппинах проводилась эвакуация людей

В субботу, 2 декабря, на Землю обрушились сразу несколько масштабных катаклизмов. Так, на Филиппинах произошло несколько землетрясений, одно из них было магнитудой не менее 7,5.

Подземные толчки были зафиксированы в южном регионе Минданао, пишет Reuters. Первый толчок произошел в 22:37 по местному времени (16:37 по Киеву). Его эпицентр находился на глубине почти 33 километра.

Система предупреждения о цунами США, первоначально предупреждавшая о волнах высотой до 3 метров выше обычного уровня прилива, позже заявила, что угрозы цунами больше нет. В свою очередь Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии Phivolcs утверждает, что риск цунами остается.

Эпицентр землетрясения на карте

Две провинции, где произошло землетрясение, преимущественно сельские и не густонаселенные, в отличие от других частей Филиппин. В местном институте вулканологии и сейсмологии заявили, что ожидают определенного ущерба от подземных толчков, сначала сказав, что не ожидает никакого ущерба, и предупредил о повторных толчках.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), этот район пострадал от более чем двух десятков афтершоков, наибольший из которых был магнитудой 6,5.

Еще один природный катаклизм произошел в пятницу, 1 декабря, на острове Сицилия в Италии. Там произошло новое извержение вулкана Этна.

Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) назвал вулканическую активность "нормальной". Также сообщается, что извержение не повлияло на работу соседнего аэропорта Катания.

Вулкан Этна на карте

Напомним, в субботу, 2 декабря, на юге Германии из-за сильных снегопадов и гололеда произошел транспортный коллапс. Непогода привела к ограничению автомобильного и авиационного сообщения.