Кадры как в фильме-катастрофе: Германию накрыл мощнейший снегопад (фото, видео)

По данным немецких СМИ, это был самый сильный снегопад с 2006 года

В субботу, 2 декабря, на юге Германии из-за сильных снегопадов и гололеда произошел транспортный коллапс. Непогода привела к ограничению автомобильного и авиационного сообщения.

Как сообщает Deutsche Welle, аэропорт Мюнхена закрыт для вылетов и посадки самолетов предварительно до 6:00 3 декабря. Пассажиров просят воздержаться от поездки, а перед возможным вылетом 3 декабря уточнить у своей авиакомпании статус рейса.

Представитель авиакомпании Lufthansa сообщил, что закрытие воздушного сообщения в Мюнхене оказывает влияние на другие аэропорты. Например, существенно ограничены полеты из Франкфурта-на-Майне.

Также пострадал и железнодорожный транспорт, особенно в окрестностях Мюнхена. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Поначалу было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. По информации представителя компании Deutsche Bahn, проблемы с железнодорожным сообщением на юге Германии вряд ли удастся разрешить до понедельника, 4 декабря.

Кроме того, на дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт: не ходили поезда метро и городские электрички, автобусы и трамваи.

По данным Немецкой метеорологической службы, ветреная погода сохранится и в дальнейшем. По данным немецких СМИ, это был самый сильный снегопад с 2006 года.

Из-за погодного хаоса в Мюнхене был отменен домашний матч бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" должна была встретиться с клубом "Унион Берлин". Когда состоится перенесенная игра в клубе, пока неизвестно.

Также сообщается, что в аэропорту Мюнхена к земле примерз самолет. Отмечается, что он должен был лететь в Дубай на саммит по глобальному потеплению.

Напомним, в Тернопольской области в снежных ловушках оказались десятки автомобилей. Некоторые трассы перекрыты для движения большегрузного транспорта, для разблокирования пробок пришлось привлекать спасателей.