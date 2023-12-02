В Тернопольской области бушует непогода: в снежных ловушках оказались десятки машин (фото)

Из-за непогоды в снегах застряли легковые и грузовые авто, некоторые из них пришлось буксировать

В Тернопольской области бушует непогода, из-за которой в снежных ловушках оказались десятки автомобилей. Некоторые трассы перекрыты для движения большегрузного транспорта, для разблокирования пробок пришлось привлекать спасателей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области. Так, примерно в 19:40 на автодороге Н-18 образовалась пробка, в которой застряли более 50 легковых автомобилей, 5 автобусов и около 20 грузовиков.

"Для разблокировки были привлечены 16 спасателей и 4 единицы техники. Также сотрудники ГСЧС развернули мобильный пункт обогрева, обустроенный на базе автомобиля повышенной проходимости. С 21:15 движение удалось частично восстановить, обеспечили проезд для легковых автомобилей. На месте происшествия работают два экипажа полиции и работники дорожных служб", – говорится в сообщении.

Всего за 1 декабря спасательные службы оказали помощь 64 людям и отбуксировали из сугробов 14 единиц техники. На участках дорог, где необходима очистка и обработка, работает специальная техника. Идет ликвидация последствий непогоды в области.

В конце календарной осени на Украину обрушилась непогода, спровоцированная мощным циклоном с юго-запада. В результате мощных снегопадов и шквального ветра без электроэнергии остались более полутора тысяч населенных пунктов в 17 регионах страны. Поскольку зима уже началась, "Телеграф" узнавал от экспертов-синоптиков, каких еще неприятных или приятных сюрпризов от погоды ждать Украине.