На Тернопільщині вирує негода: в снігових пастках опинилися десятки машин (фото)

Через негоду у снігах застрягали легкові та вантажні авто, деякі з них довелося буксирувати.

В Тернопільскій області вирує негода, через яку в снігових пастках опинилися десятки автомобілів. Деякі траси перекриті для руху великовантажного транспорту, для розблокування заторів довелося залучати рятувальників.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області. Так, приблизно о 19:40 на автодорозі Н-18 утворився затор, у якому застрягли понад 50 легкових авто, 5 автобусів та близько 20 вантажівок.

"Для розблокування були залучені 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. Також співробітники ДСНС розгорнули мобільний пункт обігріву, облаштований на базі автомобіля підвищеної прохідності. З 21:15 рух вдалося частково відновити, забезпечили проїзд для легкових автомобілів. На місці події працюють два екіпажі поліції та працівники дорожніх служб", – сказано у повідомленні.

Загалом за 1 грудня рятувальні служби надали допомогу 64 людям та відбуксирували із заметів 14 одиниць техніки. На ділянках доріг, де потрібне очищення та обробка, працює спеціальна техніка. Триває ліквідація наслідків негоди в області.

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