На Україну насувається циклон Oliver, несе нові сюрпризи: чого чекати від погоди

Столиця також потрапить у сферу впливу південного циклону

Цього року погода в листопаді здивувала українців і останніми днями цього місяця вона піднесе нові сюрпризи. Вже 29 листопада в Україну прийде південний циклон Oliver, який принесе із собою опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу.

Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook зробила синоптик Наталія Діденко. За її словами, ускладнення погодних умов очікується у більшій частині областей.

"Поділ опадів на сніг чи дощ, як завжди — як температура повітря скаже. Увага! Вітер знову передбачається сильним, зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок — південно-східний з переходом на західний", — зазначила синоптик.

За прогнозом, температура повітря вночі буде в межах 0-5 градусів морозу. Вдень буде тепліше – від +2 до +6 градусів. Однак у західній частині країни вдень буде холодніше — від 0 до +4. У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

"Київ завтра також потрапить до сфери впливу південного циклону, який назвали Oliver. Основна порція негоди припаде на найближчу ніч — у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться", — попередила Діденко.

Вітер у Києві з південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, зі штормовими поривами. При цьому найближчої ночі температура повітря буде від 0 до -2 градусів, а вдень — до +2.

30 листопада негода відступить. Вдень температура повітря становитиме близько 0 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на найближчі кілька днів, у тому числі й на перші дні грудня.