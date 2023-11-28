На Украину надвигается циклон Oliver, несет новые сюрпризы: чего ждать от погоды

Столица также попадет в область влияния южного циклона

В этом году погода в ноябре удивила украинцев и в последние дни этого месяца она преподнесёт новые сюрпризы. Уже 29 ноября в Украину придет южный циклон Oliver, который принесет с собой осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.

Такой прогноз на своей странице в Facebook сделала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, усложнение погодных условий ожидается в большей части областей.

"Разделение осадков на снег или дождь, как обычно – как температура воздуха скажет. Внимание! Ветер снова предполагается сильным, со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Направление – юго-восточное с переходом на западное", — отметила синоптик.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза. Днем будет теплее — от +2 до +6 градусов. Однако в западной части страны в дневное время будет холоднее — от 0 до +4. В южной части Украины ночью +2+6, днем +7+14 градусов.

"Киев завтра также попадет в область влияния южного циклона, который назвали Oliver. Основная порция непогоды придется на ближайшую ночь — в столице мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки будут постепенно ослабевать и прекращаться", — предупредила Диденко.

Ветер в Киеве с юго-восточного перейдет на западный, снова ожидается сильным, со штормовыми порывами. При этом в ближайшую ночь температура воздуха будет от 0 до -2 градусов, а в дневное время — до +2.

30 ноября непогода отступит. Днем температура воздуха будет около 0 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на ближайшие несколько дней, в том числе, и на первые дни декабря.