Кадри як у фільмі-катастрофі: Німеччину накрив потужний снігопад (фото, відео)

За даними німецьких ЗМІ, це був найсильніший снігопад із 2006 року

У суботу, 2 грудня, на півдні Німеччини через сильні снігопади та ожеледицю стався транспортний колапс. Негода призвела до обмеження автомобільного та авіаційного сполучення.

Як повідомляє Deutsche Welle, аеропорт Мюнхена закрито для вильотів та посадки літаків попередньо до 6:00 3 грудня. Пасажирів просять утриматися від поїздки, а перед можливим вильотом 3 грудня уточнити у своєї авіакомпанії статус рейсу.

Представник авіакомпанії Lufthansa повідомив, що закриття повітряного сполучення в Мюнхені впливає на інші аеропорти. Наприклад, суттєво обмежені польоти з Франкфурта-на-Майні.

Також постраждав і залізничний транспорт, особливо на околицях Мюнхена. Дерева, що впали, заблокували шляхи, а контактні проводи зледеніли. Спочатку скасували рух поїздів до головного вокзалу Мюнхена і назад. За інформацією представника компанії Deutsche Bahn, проблеми із залізничним сполученням на півдні Німеччини навряд чи вдасться вирішити до понеділка, 4 грудня.

Крім того, на дорогах Баварії сталося багато аварій. У Мюнхені фактично зупинився громадський транспорт: не ходили поїзди метро та міські електрички, автобуси та трамваї.

За даними Німецької метеорологічної служби, вітряна погода збережеться і надалі. За даними німецьких ЗМІ, це був найсильніший снігопад із 2006 року.

Через погодний хаос у Мюнхені було скасовано домашній матч бундесліги, в якому мюнхенська "Баварія" мала зустрітися з клубом "Уніон Берлін". Коли відбудеться перенесена гра в клубі, наразі невідомо.

Також повідомляється, що в аеропорту Мюнхена до землі примерз літак. Зазначається, що він мав летіти до Дубаю на саміт із глобального потепління.

Нагадаємо, у Тернопільській області у снігових пастках опинилися десятки автомобілів. Деякі траси перекриті для руху великовантажного транспорту, для розблокування заторів довелося залучати рятувальників.