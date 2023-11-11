Около 800 землетрясений за сутки: в Исландии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана

Ученые не могут сказать, когда точно произойдет извержение вулкана

В Исландии объявили чрезвычайное положение, а жителей просят покинуть прибрежный город Гриндавик как можно скорее. Причиной стали землетрясений на юго-западе страны из-за возможного извержения вулкана.

Об этом сообщает CNN. По данным метеорологического бюро, с полуночи до 14:00 в пятницу было зарегистрировано около 800 землетрясений с минимальной глубиной 3-3,5 км. А с конца октября на полуострове Рейкьянес зафиксировали вего свыше 24 тыс. толчков.

Агентство гражданской защиты Исландии заявило, что под землей формируется туннель магмы, который может достичь Гриндавика. Однако пока что точно неизвестно, сможет ли магма вырваться на поверхность земли, а также когда и где это произойдет.

"Землетрясения могут стать сильнее тех, которые уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению. Однако признаков приближения магмы к поверхности до сих пор нет. За его ходом пристально следят", — сообщили в Агентстве гражданской защиты.

Власти отметили, что жители обязаны покинуть свои дома и город в целом, однако пока что опасности или экстренной ситуации нет. У жителей Гриндавика есть время спокойно подготовиться, обезопасить свои вещи и покинуть города.

В Агентстве гражданской защиты отмечают, что Исландия сейчас переживает события, которых не было после последнего извержения вулкана Вестманнаэйяра в 1973 году. В то же время посольство США в Исландии предупредило своих граждан о вулканической активности на острове и сказало, как действовать.

"Если произойдет извержение, следуйте инструкциям исландских властей. Вулканические опасности могут включать лаву, токсичные газы и густой дым от пожаров, вызванных лавой", — говорится в сообщении.

На фоне опасения извержения вулкана уже закрылся для посетителей всемирно известный термальный бассейн Голубой лагуны.

Извержения вулканов в Исландии происходят регулярно, примерно каждые 12 месяцев. Причина этому в том, что страна расположена на границе тектонических плит, которые постоянно распадаются, отталкивая Северную Америку и Евразию друг от друга по линии Срединно-Атлантического хребта. Здесь находятся 32 действующих вулкана.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как умерли древние римляне из-за извержения Везувия. Некоторые внутренние органы превратили в стекло.