Близько 800 землетрусів за добу: в Ісландії ввели надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана

Вчені не можуть сказати, коли точно станеться виверження вулкана

В Ісландії оголосили надзвичайний стан, а мешканців просять залишити прибережне місто Гріндавік якнайшвидше. Причиною стали землетруси на південному заході країни через можливе виверження вулкана.

Про це повідомляє CNN. За даними метеорологічного бюро, з півночі до 14:00 у п’ятницю було зареєстровано близько 800 землетрусів із мінімальною глибиною 3-3,5 км. А з кінця жовтня на півострові Рейк’янес зафіксували його понад 24 тис. поштовхів.

Агентство цивільного захисту Ісландії заявило, що під землею формується тунель магми, який може досягти Гріндавіка. Однак поки точно невідомо, чи зможе магма вирватися на поверхню землі, а також коли і де це відбудеться.

"Землетруси можуть стати сильнішими за ті, які вже сталися, і така послідовність подій може призвести до виверження. Однак ознак наближення магми до поверхні досі немає. За її ходом уважно стежать", — повідомили в Агентстві цивільного захисту.

Влада зазначила, що жителі зобов’язані залишити свої будинки та місто в цілому, проте поки що небезпеки чи екстреної ситуації немає. Жителі Гріндавіка мають час спокійно підготуватися, убезпечити свої речі та залишити місто.

В Агентстві цивільного захисту зазначають, що Ісландія зараз переживає події, яких не було після останнього виверження вулкана Вестманнаейяра в 1973 році. Водночас, посольство США в Ісландії попередило своїх громадян про вулканічну активність на острові та сказало, як діяти.

"Якщо відбудеться виверження, дотримуйтесь інструкцій ісландської влади. Вулканічні небезпеки можуть включати лаву, токсичні гази та густий дим від пожеж, спричинених лавою", — йдеться у повідомленні.

На тлі побоювання виверження вулкана вже закрився для відвідувачів всесвітньо відомий термальний басейн Блакитної лагуни.

Виверження вулканів в Ісландії відбуваються регулярно приблизно кожні 12 місяців. Причина цього полягає в тому, що країна розташована на межі тектонічних плит, які постійно розпадаються, відштовхуючи Північну Америку та Євразію одна від одної по лінії Серединно-Атлантичного хребта. Тут знаходяться 32 діючі вулкани.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як померли давні римляни через виверження Везувію. Деякі внутрішні органи перетворили на скло.