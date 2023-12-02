Землетруси, виверження вулкана, снігопади: на Землю наринули відразу три потужні катаклізми (відео)

На Філіппінах тривала евакуація людей

У суботу, 2 грудня, на Землю наринули зразу декілька масштабних катаклізмів. Так, на Філіппінах сталося декілька землетрусів, один з них був магнітудою щонайменше 7,5.

Підземні поштовхи були зафіксовані в південному регіоні Мінданао, пише Reuters. Перший поштовх стався о 22:37 за місцевим часом (16:37 за Києвом). Його епіцентр був на глибині майже 33 кілометри.

Система попередження про цунамі США, яка спочатку попереджала про хвилі висотою до 3 метрів вище звичайного рівня припливу, пізніше заявила, що загрози цунамі більше немає. Своєю чергою філіппінський інститут вулканології та сейсмології Phivolcs стверджує, що ризик цунамі залишається.

Епіцентр землетрусу на мапі

Дві провінції, де відбувся землетрус, переважно сільські та не густонаселені, на відміну від інших частин Філіппін. В місцевому інституті вулканології та сейсмології заявили, що очікують певних збитків від підземних поштовхів, спочатку сказавши, що не очікує жодних збитків, і попередив про повторні поштовхи.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), цей район швидко постраждав від понад двох десятків афтершоків, найбільший з яких був магнітудою 6,5.

Ще один природний катаклізм стався у п'ятницю, 1 грудня, на острові Сицилія в Італії. Там відбулося нове виверження вулкана Етна.

Національний інститут геофізики та вулканології (INGV) назвав вулканічну активність "нормальною". Також повідомляється, що виверження не вплинуло на роботу сусіднього аеропорту Катанії.

Вулкан Етна на мапі

Нагадаємо, у суботу, 2 грудня, на півдні Німеччини через сильні снігопади та ожеледицю стався транспортний колапс. Негода призвела до обмеження автомобільного та авіаційного сполучення.