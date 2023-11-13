Прокинувся найактивніший вулкан Європи: на Сицилії сталося потужне виверження Етни (фото, відео)

Висота лавового фонтану досягла 4,5 кілометри

У Європі прокинувся ще один вулкан. Цього разу на італійському острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна.

У неділю, 12 листопада, з південно-східного кратера вулкана почав бити фонтан лави, повідомляє La Sicilia. За даними фахівців Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії, висота лавового фонтану склала приблизно в 4500 метрів над рівнем моря.

Також зазначається, що після розливу лави та поштовху наступила фаза виверження. Спеціалісти зазначають, що на Етні відбувається активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища з північної сторони.

Також слід зазначити, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії. Проте за ситуацією продовжують стежити експерти.

Як відомо, вулкан Етна розташований на східному узбережжі італійського острова Сицилія, поряд із містами Мессіна й Катанія. Його висота за різними даними складає від 3326 до 3350 метрів. Це найвищий та найактивніший вулкан у Європі.

Востаннє виверження вулкана Етна відбувалося 14 серпня цього року. Тоді у місті Катанія закривали аеропорт та вводили обмеження руху дорогами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що біля берегів Японії народився новий острів. Підводне виверження вулкана призвело до утворення нового острова в архіпелазі Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо.