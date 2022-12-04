Попіл піднявся на 15 км: в Індонезії прокинувся найвищий вулкан країни (відео)

Це друге велике виверження вулкана у світі за тиждень

У світі відбуваються виверження великих вулканів. Рано-вранці неділі в Індонезії на самому густонаселеному острові Ява почав вивергатися вулкан Семеру. Це найвищий вулкан Індонезії. Навколо вулкана оголосили максимальний рівень небезпеки та евакуювали кілька сотень людей.

Про це повідомляє Reuters. Виверження розпочалось о 2:46 за місцевим часом (в Україні було 21:46 суботи). Поки що про жертв не повідомлялося. Лава текла схилами до річки, а шлейф вулкана викинуло на 15 км нагору. Ці дані зафіксували японські вчені, які спостерігають за вулканом через ризик цунамі.

Причиною виверження стали мусонні дощі, що розмили лавовий купол на вершині вулкана. Невеликі виверження все ще продовжуються, околиці покриті вулканічним попелом.

У минуле велике виверження Семеру у грудні 2021 року загинула 51 людина. Постраждали кілька сотень людей, загальна кількість евакуйованих становила понад 10 тисяч людей.

Напередодні 28 листопада прокинувся найбільший вулкан у світі на Гаваях. Вулкан Мауна-Лоа вивергається вперше з 1984 року. Біля вулкани випав вулканічний попіл та шматки породи. Під час виверження у 50-х лава з цього вулкана подолала майже 25 км менш ніж за три години.

Раніше "Телеграф" розповідав як вирувала вогненна стихія в Китаї. Вона була не природного походження — спалахнула будівля однієї з місцевих фабрик, безліч людей загинули і постраждали.